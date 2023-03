'Non una di meno', 8 marzo in piazza per lo sciopero Transfemminista: "Fermiamoci tuttә"

Si terrà oggi pomeriggio, con concentramento alle 16 in piazza del Gesù a Napoli, il corteo Transfemminista di "Non una di meno" per l'8 marzo.

"Anche quest'anno la marea Transfemminista attraversa la città – spiegano dal movimento – Ci riprendiamo le strade, le piazze, il tempo, i desideri, contro la violenza maschile sulle donne, di genere e dei generi, contro la repressione, contro il razzismo. Scioperiamo ovunque: dentro e fuori casa, dai ruoli di genere e da tutti i ruoli che ci vengono imposti, dai consumi".

"Ci appropriamo – proseguono le organizzatrici – di uno strumento tradizionale di lotta per superarlo, reinventarlo insieme sulla base delle nostre necessità e farlo esplodere in tutti gli ambiti delle nostre vite. Facciamo di questa pratica una forza e una potenza collettiva.

Ci fermiamo un giorno per imparare insieme a fermarci e a scioperare contro la violenza tutti i giorni dell’anno".

"Lo sciopero – proseguono – è il processo di liberazione per tutt?, è la rivoluzione dentro e fuori di noi, è urlare tutt? insieme che se le nostre vite non valgono, noi ci fermiamo. Scioperiamo per prenderci del tempo per noi, per stare insieme e diventare più forti. Continuiamo a organizzare, partecipare. Facciamo vivere insieme lo sciopero nei luoghi di lavoro, in casa, a scuola, nelle strade. Rendiamo visibile la violenza che colpisce le nostre vite. Facciamolo fermandoci, bloccando le attività che svolgiamo ogni giorno e prendendo parte ai cortei e alle manifestazioni che ci saranno nelle nostre città". "Scioperiamo ovunque e insieme – concludono le organizzatrici – perché ci muove il desiderio di costruire adesso il mondo che vogliamo vivere!".