Dramma a Sanremo: morta la mamma del maestro Campagnoli

Questa mattina si è spenta Angelina Correra, madre del maestro Enzo Campagnoli impegnato al Festival di Sanremo.Nonostante il grave lutto, il maestro Campagnoli, originario di Afragola, è salito sul palco dell’Ariston per dirigere Orietta Berti, prima cantante in gara tra i big. Questo il messaggio di Campagnoli per la madre:

"Dammi la forza"

"Mi hai spezzato il cuore in due...ora so che al mio ritorno non ti rivedrò..questa era la grande speranza che avevo nel cuore il giorno in cui sono partito per Sanremo,quella di rivederti,ma non è stato così. Sarai al mio fianco questa sera sul podio... come sei sempre stata al fianco di tutti i tuoi figli, quello è il posto che meriti...sappi che 70 Anime..tutti i miei amici musicisti suoneranno solo per te. Ti Amo MAMMA dammi la forza di cui ho bisogno. Enzo".