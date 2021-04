Zona gialla, le regole da seguire al ristorante

Campania resta in zona gialla anche dal 3 maggio

La Campania resterà in zona gialla anche dal 3 maggio. Una delle novità già introdotte dalla scorsa settimana è la riapertura del servizio al tavolo, regolata con una serie di protocolli sanitari ad hoc.

Regole da seguire al ristorante

E’ consentito il consumo al tavolo esclusivamente all’aperto, a pranzo e a cena, fino alle ore 22.00. All’esterno del locale dovrà essere indicato il numero massimo di persone ammesse nell’attività. I tavoli, opportunamente distanziati tra loro, potranno essere occupati da un numero massimo di 4 persone, a meno che non si tratti di persone conviventi nello stesso nucleo familiare. Occorrerà rilevare la temperatura corporea di tutti gli avventori che non dovrà superare i 37,5°C e sarà necessaria la registrazione di almeno una persona per tavolo con la conservazione dei dati. Il cliente potrà togliere la mascherina solo quando è seduto al tavolo".