Canoe, vasi, barche, pneumatici: sui fondali del lago napoletano c'era di tutto

Proseguono gli interventi di bonifica presso il lago Fusaro. Tonnellate di rifiuti sono state già rimosse dai fondali, come reso noto dal sindaco di Bacoli Josi Gerardo Della Ragione.

"Stiamo togliendo tonnellate di rifiuti dai fondali del lago Fusaro. Era diventata una discarica. Adesso torna a splendere. Vogliamo difendere l’ambiente, con ogni energia. Abbiamo tirato su dal lago di tutto. Canoe, vasi, pneumatici, barche, catene. Un tappeto di degrado che offendeva non solo la meraviglia della flora, della fauna. Ma anche il paesaggio della Casina Vanvitelliana. Accanto alla nuova pista ciclabile. Ci riusciamo grazie alla sinergia con la Regione Campania. Ringrazio l’onorevole Francesco Emilio Borrelli, che tanto si prodigò per sostenere questa bonifica. Ci stiamo riuscendo. Dal lago Miseno al lago Fusaro. Mai più un bacino lacustre di rifiuti. Dobbiamo riuscirci. Perché Bacoli merita tutto il nostro impegno. Insieme, siamo più forti. Un passo alla volta", scrive il primo cittadino bacolese in un post su Facebook.