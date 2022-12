Reddito di Cittadinanza, il taglio secondo Istat: ecco chi sarà penalizzato

La riforma del Reddito di Cittadinanza è oggetto di studio dell'Istituto Nazionale di Statistica, che sta confermando le previsioni annunciate da Bankitalia. In audizione alla Camera il presidente dell'Istat Gian Carlo Blangiardo ha spiegato infatti che – per gli effetti della manovra economica del governo Meloni – circa un milione di attuali beneficiari perderà l'anno prossimo il reddito, per la precisione 846mila persone. In totale al momento i beneficiari superano i 2,3 milioni di persone.

Fra loro, a perdere il Rdc, saranno soprattutto gli appartenenti alla fascia d'età che va dai 45 ai 60 anni, dei quali uno su due perderà il beneficio. Anche se si considerano i beneficiari tra i 18 e i 59 anni il taglio sarà comunque significativo: sarà un terzo di essi a perdere il reddito. Colpiti anche i Neet (cioè i giovani che non studiano e non lavorano) fra 18 e 29 anni, anch'essi per un terzo.

Il beneficio del Reddito di Cittadinanza è naturalmente più diffuso nelle realtà economicamente più disagiate del paese, e infatti è primato della Campania e della provincia di Napoli. Nell'area metropolitana partenopea sono coinvolte nel RdC (beneficiari o nel loro nucleo familiare) 2 persone ogni 10. In Campania sono attualmente quasi 255mila le famiglie che hanno percepito l'assegno di Rdc o Pdc, circa un quarto del totale nazionale.