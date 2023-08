Intervento straordinario notturno di pulizia nel cuore del Vomero. Piazza Vanvitelli, piazza Bernini e via Cimarosa le strade interessate.

Effettuati interventi di pulizia strade, marciapiedi, rimozione delle campane per la pulizia delle aree sottostanti e per la ripulitura delle caditoie, come reso noto sui social dall'assessore comunale al verde Vincenzo Santagada.