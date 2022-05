Maradona: la maglia della "Mano de Dios" venduta all'asta per 8,8 milioni di euro

La maglia dell'Argentina indossata da Diego Armando Maradona in occasione della gara contro l'Inghilterra dei Mondiali del'86 è stata acquistata per 9,3 milioni di dollari (circa 8,8 milioni di euro). Lo ha annunciato la casa d'aste Sotheby's, incaricata della vendita della maglia del gol della 'Mano de Dios', .

Una cifra record per uno dei cimeli sportivi più ricercati della storia e che, ora, è nelle mani di un compratore anonimo. A contendersi la maglia, dal 20 aprile scorso, con continui rilanci, sono stati in sette. Prima di finire all'asta la maglia era in possesso di Steve Hodge, ex calciatore inglese che proprio in occasione di quel Mondiale scambiò la maglia con Maradona.

Dopo l'annuncio di Sotheby's, i parenti del Pibe de Oro hanno sostenuto che la maglia messa all'asta potrebbe non essere quella di Diego, ma l'autenticità dell'oggetto è stata confermata dalla società di cimeli sportivi Resolution Photomatching e dal chief science officer di Sotheby's.