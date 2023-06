Manfredi: "Inaccettabile che molti parcheggi privati abbiano chiesto cifre esorbitanti per concerti"

"Ci è stato segnalato che molti parcheggi privati hanno chiesto cifre esorbitanti per il parcheggio la sera del concerto e per me è una cosa inaccettabile. Una cosa è il libero mercato, una cosa è in un certo senso 'taglieggiare' le persone che pagano più il parcheggio che il biglietto. Questo è inaccettabile". Così il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi ha parlato di quanto accaduto in occasione del doppio concerto dei Coldplay allo stadio Maradona al termine della riunione che si è tenuta presso la Prefettura per discutere di una gestione migliore e pianificata dei trasporti in città in occasione dei grandi eventi.

Nel corso del vertice si è parlato anche della possibilità di implementare i parcheggi pubblici e di prossimità a prezzi calmierati proprio in occasione di eventi che richiamano la partecipazione di decine di migliaia di persone.