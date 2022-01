"Precendeza in fila negata alla mamma di un bimbo autistico": la denuncia de La Battaglia di Andrea

"Il giorno 31 dicembre ero in un noto caseificio di Afragola insieme a mio figlio autistico - dichiara la signora Raffaella - quando ad un certo punto il mio bambino ha iniziato ad agitarsi è andato in crisi, a quel punto ho chiesto alla guardia giurata di poter passare avanti - prosegue - ma ha fatto orecchie da campana, subito dopo gli si è avvicinato un uomo, che suppongo sia il proprietario, gli ha detto qualcosa... e io non sono passata nonostante mio figlio si stava agitando molto. Una mancanza di rispetto e mancato rispetto della legge che lo prevede da parte del caseificio e schifo totale da parte dei presenti - conclude - che facevano finta di non vedere. Ho dovuto comunque aspettare perché avevo necessità di fare la spesa, ma in quel caseificio non ci andrò piú, ne io ne la mia famiglia". A raccogliere e riportare la testimonianza, è l'Osservatorio per la Disabilità 'La Battaglia di Andrea', che solo pochi giorni fa, sempre ad Afragola, ha presentato Il Laccetto di Andrea, oggetto che sarà molto utile in questi casi, sottolineando cosa prevede la legge in questi casi, maggiore assistenza ed eventuale precedenza.

"Siamo schifati - dichiara Asia Maraucci - uffici ed attività pubbliche e private devono capire che dare assistenza o precedenza non è cortesia, ma dovere, il problema è alla base, non bisogna promuovere la cortesia... bisogna comunicare che è dovere e bisogna "istruire" i genitori dei bambini, già stressati e provati, che devono pretendere e non pregare, devono capire che sono diritti e non privilegi o cortesia... Il Laccetto di Andrea sottolinea tutto ciò, ma laccetto o non laccetto questi diritti vanno rispettati!".