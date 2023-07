Smantellati i bazar abusivi a ridosso di Porta Nolana

N. 181 su 899 cose da fare a Napoli per TripAdvisor, e descritto dai visitatori stranieri come luogo di incomparabile folklore napoletano, il mercato di Porta Nolana inevitabilmente attrae anche i venditori abusivi che generalmente si sistemano tra strade e vicoli immediatamente adiacenti. Contro il proliferare di "bazar illegali" la Questura di Napoli ha predisposto un servizio straordinario di controllo del territorio, messo in atto domenica pomeriggio, individuato quale momento di massimo afflusso dei venditori.

L'operazione di "bonifica" ha impegnato gli agenti del Commissariato Vicaria- Mercato, i militari dell’Arma dei Carabinieri, i finanzieri del Comando Provinciale di Napoli, con il supporto del Reparto Mobile di Napoli e con l’ausilio di personale dell’ASIA. Controllati in particolare corso Garibaldi, le vie Nolana, Marvasi, Caracciolo di Bella, Marco di Lorenzo, Carmignano, Conforti, Mignogna, Poerio e piazza Mancini, dove sono stati individuate bancarelle e espositori. Numerosi capi di abbigliamento e merce di vario genere sono stati prelevati e, grazie al compattatore dell’ASIA, subito smaltiti.