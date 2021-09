Stop al trash e più informazione: la svolta di Barbara D'Urso a Pomeriggio Cinque

Pomeriggio Cinque cambia pelle, come annunciato da Barbara D’Urso su indicazione di Pier Silvio Berlusconi. Più netta la divisione tra news e informazione e la parte più leggera. Meno spazio all'enfasi e alla drammaticità, anche se non manca il "cazzeggio". Zero gossip. La conduttrice tende a smorzare i toni non appena si alzano.

Ospiti in studio volti noti, che già popolavano il salotto della D'Urso come Hoara Borselli, Michele Cucuzza, Maurizio Belpietro, Candida Morvillo, Simona Branchetti, Klaus Davi, Rita Dalla Chiesa in collegamento.