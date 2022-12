Viene colpita da crisi respiratoria e resta bloccata nel traffico: salvata dai poliziotti

Giovedì la giovane Daria è stata colpita da una forte crisi respiratoria ma, a causa del forte traffico, i genitori non riuscivano a raggiungere il pronto soccorso. Gli agenti del Commissariato di Sorrento, appena sentita la nota radio di una famiglia in difficoltà, l’hanno raggiunta e scortata in ospedale dove la giovane è stata affidata al personale sanitario che, allertato dalla Centrale Operativa, era pronto per le manovre di rianimazione.

Ieri Daria è andata a salutare Attilio e Francesco lasciando loro questo messaggio: “In occasione dell’evento che stava cambiando negativamente e per sempre la mia vita voglio ringraziare gli angeli in divisa del Commissariato di Sorrento che, con il loro velocissimo intervento, hanno salvato la mia vita rendendo per me questo Natale ancora più speciale”.