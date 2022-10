Pellegrinaggio a Lourdes, 330 fedeli in partenza dalla provincia di Napoli

Ritorna dopo due anni il tanto atteso pellegrinaggio a Lourdes dell'Arcidiocesi Sorrento-Castellammare di Stabia in programma dal 8 al 15 ottobre. Due sono le modalità di partenza previste: coloro che viaggeranno in pullman partiranno sabato mattina, mentre lunedì sarà la volta dei pellegrini che viaggeranno in aereo.

?Sin da subito - alle prime iscrizioni giunte - abbiamo percepito da parte dei fedeli, un forte desiderio di tornare a vivere un appuntamento che rappresenta molto più di un'antica tradizione per la nostra Arcidiocesi. La loro energia è stata il motore d'azione, il motivo scatenante che ci ha permesso di mettere insieme passo dopo passo, ogni tassello. Non è stato mai semplice organizzare un simile viaggio, ma quest?anno ancor di più per gli strascichi della pandemia che ancora ci rincorrono. Tuttavia ci siamo e abbiamo molto per cui essere grati. Siamo in tanti, più di quanti potessimo immaginare, questo è il nostro trentunesimo pellegrinaggio diocesano e 330 sono i pellegrini che partiranno per Lourdes. Grazie a quanti hanno contribuito e ancora continuano per la riuscita e la realizzazione del pellegrinaggio, grazie alla fiducia dei fedeli del territorio, che hanno scelto di condividere ancora una volta un pezzo della loro strada insieme a noi. Dinanzi alla grotta di Bernadette, pregheremo per tutti e per ciascuno di voi", si legge in una nota dell'ufficio opera pellegrinaggi dell'Arcidiocesi Sorrento-Castellammare di Stabia.

Alcune celebrazioni del pellegrinaggio saranno trasmesse sui canali social dell'Arcidiocesi per consentire una visione comune. In particolare martedì 11 ottobre Mons. Alfano presiederà la preghiera del Rosario alle ore 18.00 in onda su Tv 2000.