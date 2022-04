Folla a Pasquetta a Napoli, strade affollate e addio Covid|FOTO

A Napoli presenze di turisti come in era pre Covid nelle festività pasquali. Oggi, in occasione della Pasquetta, è record di presenze in strada. Folla ovunque dai musei agli imbarchi per le isole, da ristoranti e pizzerie fino ai musei cittadini.

Lunghe file anche al porto alle partenze di traghetti e aliscafi, con Procida che (complice la vetrina della Capitale della Cultura) contende il record di presenze giornaliere a Capri e Ischia.

Da segnalare boom di afflussi nelle mostre di Napoli: la fotografica di "E' stata la mano di Dio" al Mann e al museo Pan, per la mostra su Andy Warhol. Molta curiosità e critiche positive per Spellbound, l'esposizione multimediale che spazia dall'immaginario di Salvador Dalì a quello di Alfred Hitchcock partendo dal lavoro che il maestro del surrealismo realizzò per il film "Io ti salverò", in originale Spellbound.

Delusione invece per la Floridiana chiusa al Vomero. A spiegare il motivo dei cancelli chiusi la direttrice dei Musei della Campania.