A fine giugno Paolo Sorrentino gira il nuovo film, la sua lettera d'amore a Napoli

Dall’inizio della primavera Paolo Sorrentino si trova a Napoli preparare il suo prossimo e segretissimo film che, appunto, realizzerà nella sua città natia dopo gli onori di E’ stata la mano di Dio, adesso tutto è pronto e alla fine di giugno inizierà le riprese di questo progetto cinematorgrafico che già farà clamore.

Al momento è ignoto il titolo del film del regista Premio Oscar, per ora, ciò che si sa è che si girerà tra Napoli e Capri e che sarà ambientato in un arco temporale che va dal 1950 ai giorni nostri.

Da quando sono circolate le prime indiscrezioni ciò che è venuto fuori è che si sarebbe ispirato al mito della sirena Partenope.

E’ vero, Partenope c’è ma lei non sarà né una sirena, né un mito.

“In lei ci sarà il lunghissimo repertorio dell’esistenza: la spensieratezza e il suo svenimento, la bellezza classica e il suo cambiamento inesorabile, gli amori inutili e quelli impossibili, i flirt stantii e le vertigini dei colpi di fulmine, i baci nelle notti di Capri, i lampi di felicità e i dolori persistenti, i padri veri e quelli inventati, la fine delle cose, i nuovi inizi. Gli altri, vissuti, osservati, amati, uomini e donne, le loro derive malinconiche, gli occhi un po’ avviliti, le impazienze, la perdita della speranza di poter ridere ancora una volta per un uomo distinto che inciampa e cade in una via del centro. Sempre in compagnia dello scorrere del tempo, questo fidanzato fedelissimo. E di Napoli, che ammalia, incanta, urla, ride e poi sa farti male” dichiara il regista napoletano in una nota.

La sceneggiatura è scritta dallo stesso Sorrentino che è anche tra i produttori con Numero 10. Alla produzione non mancano Fremantle prodotto da Lorenzo Mieli per The Apartment Pictures con cui hanno condiviso i successi di E’ stata la mano di Dio e delle serie The Young Pope e The new Pope, Anthony Vaccarello per Saint Laurent, e Ardavan Safaee per Pathé.

Il cast

Non ci sono indicazioni sui ruoli interpretati dagli attori scelti ma sarà un cast nutrito che vede tanti attori napoletani, alcuni dei quali hanno già lavorato con Sorrentino.

Tra questi spiccano Silvio Orlando, l’ormai iconico Cardinale Voiello nella sua serie cult di successo internazionale e Luisa Ranieri che in E’ stata la mano di Dio è la tormentata e bella zia Patrizia (in questi giorni, la frequente presenza dell’attrice a Napoli sia per i Nastri d’Argento che per il concerto dei Colplay ha presagito che probabilmente potesse esserci anche lei in questo nuovo lungometraggio).

A completare il cast principale: Stefania Sandrelli; Isabella Ferrari; Peppe Lanzetta; Alfonso Santagata (Gomorra di Matteo Garrone) ; Lorenzo Gleijeses (“Baby”); Silvia Degrandi (“Doc”, “Petra”); e l'esordiente Celeste Dalla Porta, chissà con lei non abbia scoperto un nuovo talento proprio com’è accaduto con Filippo Scotti per E’ stata la mano di Dio.

Le riprese durante la festa dello scudetto

Sarà il decimo film diretto da Paolo Sorrentino e molti già lo definiscono come una lettera d’amore d'amore a Napoli che avrà al centro una protagonista femminile.

Che lo sia o meno, di sicuro dedicherà un momento alla sua devozione per il Napoli. Infatti, durante la festa per la vittoria del terzo scudetto Paolo Sorrentino ha già filmato delle immagini che dovrebbero essere inserite nel film.