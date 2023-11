Le panchine della discordia: "Non sono inclusive"

La denuncia è dell'associazione 'Vorreiprendereiltreno' che si batte per i diritti dei diversamente abili. A Capri è iniziata l’installazione di cinque panchine 'inclusive', ovvero studiate proprio per disabili e persone con difficoltà motorie. Era stata l’Associazione Capri senza Barriere a sollecitare la loro posa, richiesta accolta poi dal Comune.

Ma cos'hanno che non va? "Non sono 'panchine inclusive' – spiegano da Vorreiprendereiltreno – ma semmai l’ultimo esempio di 'mala inclusione', frutto di una convinzione culturale totalmente sbagliata che, purtroppo, negli ultimi anni ha sempre più preso piede, facendo diventare anche questo oggetto di arredo urbano ormai di moda". Insomma non sarebbero “appositamente studiate e previste per i diversamente abili” e questo perché "le carrozzine hanno quasi tutte uno schienale, perciò avendo la panchina a sua volta un altro schienale, molte carrozzine (soprattutto le più ingombranti come quelle a a motore) dovranno stare molto più in avanti rispetto alla panchina stessa, rendendo così difficoltoso guardare o parlare con chi siede accanto, soprattutto quando si è impossibilitati a muovere il collo". Inoltre, semplicemente, "il posto per le carrozzine c’è già: a sinistra o a destra di ogni panchina comune. O magari davanti, in senso opposto, per vedersi in faccia. Fine".

L'associazione aggiunge che chi le ha installate "magari è pure mosso da buone intenzioni, ma con scarsissime competenze in materia". "I 'disability studies' non si improvvisano e di passi indietro sul fronte culturale non ce n’è per niente bisogno. Impariamo a stare dalla parte giusta nel modo giusto: chiedendo e migliorandoci, tutti, ogni giorno. Ad ognuno il suo", concludono da Vorreiprendereiltreno.