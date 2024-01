Chiude Palazzo Fondi: basta eventi, saranno realizzati uffici

Via l'arte, le mostre, il cocktail bar. Palazzo Fondi chiude dopo 5 anni e si appresta a ospitare gli uffici dell'Agenzia per le Comunicazioni. Cinque anni in cui l'edificio storico napoletano, situato in via Medina, è stato al centro di un progetto temporaneo di riqualificazione urbana che il Demanio, proprietario dell'immobile, ha affidato alla società Urban Value attraverso una concessione temporanea.

In questo lustro, Palazzo fondi ha ospitato circa 500 eventi, è stata sede del Barrio Botanico, uno dei bar più frequentati dell'intera città e ha ospitato opere d'arte, oltre che produzioni cinematografiche. Si calcola che in questo periodo abbia ospitato 2,5 milioni di visitatori. Molti di essi non hanno resistito a scattare la foto, divenuta iconica, sulle scale accanto alla scritta "Amore, amore, amore".

Per questo motivo, qualcuno in città ha storto il naso pensando che attività culturali e ricreative sono più adatte per Palazzo Fondi di quanto non lo saranno gli uffici dell'AgCom, che si trasferirà in via Medina dal Centro direzionale dopo i lavori di adeguamento.

Tra questi c'è Mario Calabrese, professore di ingegneria ed ex assessore ai Trasporti della Giunta de Magistris: "Mi sembra ieri quando, nel 2018, fu inaugurato grazie a uin progetto di riqualificazione urbana realizzato insieme a Demanio e Comune di Napoli. Palazzo Fondi è stato un vero e proprio incubatore di progetto, un luogo di scambi. Peccato".

Il destino del palazzo storico era noto da tempo. Alcuni mesi fa, Alessandra Aletta di Urban Value dichiarò: "Sarebbe virtuoso trovare nuovi spazi per proseguire e ampliare quanto è stato iniziato. Questi progetti a un certo punto dovrebbero trovare collocazioni definitive, o almeno di lungo periodo, capaci di garantire una prospettiva e di coinvolgere una platea ampia. Per creare un’identità ci vuole tempo. Per creare un’identità ci vuole tempo, ma siamo soddisfatti. Oggi il 50 per cento dei napoletani conosce Palazzo Fondi, ma nel 2019 nessuno sapeva dove fosse".

Nei giorni scorsi, la Urban Value ha annunciato che con la stessa formula temporanea si occuperà anche dell'ex Ospedale militare, nei Quartieri spagnoli, dove per tutta l'estate è andato in scena il Pessoa Park. La promessa è di renderlo un luogo vivo e magico come lo è stato Palazzo Fondi.