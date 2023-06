Concerto Tiziano Ferro al Maradona, il piano trasporti

Trasporti su ferro fino alle 2 di notte in occasione del concerto di Tiziano Ferro in programma mercoledì 28 giugno allo stadio Maradona. E' quanto emerso dalla riunione che si è tenuta presso la Prefettura di Napoli lunedì pomeriggio per discutere di una gestione migliore e pianificata dei trasporti in città in occasione dei grandi eventi.

"Saranno attivate sia la Cumana che la metro Linea 2 delle Ferrovie dello Stato, con una possibilità di trasporto di due linee di circa 10mila persone. Quindi in due ore si possono spostare circa 20mila persone, che è all'incirca il 50% degli spettatori del concerto che è più che sufficiente", ha affermato il sindaco Gaetano Manfredi al termine del vertice.

"Noi stiamo studiando il possibile prolungamento delle funicolari, in modo che poi ci si potrà, attraverso la stazione di Mergellina o quella di Montesanto, collegarsi anche all'area collinare", ha aggiunto l'assessore alle infrastrutture e alla mobilità Edoardo Cosenza.