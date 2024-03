Trasporti, gli orari Eav per Pasqua e Pasquetta

In occasione della Santa Pasqua, domenica 31 marzo 2024, il servizio ferroviario EAV verrà effettuato dalle ore 7.00 fino alle ore 14.00 circa. Nel pomeriggio del giorno di Pasqua, dopo una sosta, a partire dalle ore 16.00 circa, il servizio ferroviario sarà attivo sulla linea Vesuviana per Sorrento e sulla linea Cumana per Torregaveta fino a fine servizio.

I servizi di trasporto su gomma saranno svolti dalle ore 7:00 alle ore 13:30 circa, ad eccezione del servizio del servizio automobilistico di Ischia, Procida, Sorrento, sulla linea Pompei-Vesuvio e sulle linee linee Miseno-Cuma, Baia-Torregaveta, Torregaveta-Monte di Procida, linea interna del Porto e supporto treni Sorrento, dove verrà effettuato regolarmente servizio secondo orari di giornata festiva.

Nella giornata di lunedì 1 aprile 2024 (Lunedì in Albis), il servizio si svolgerà regolarmente come da programma orario festivo.