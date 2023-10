Bisio annuncia: "Pronti per il sequel di Benvenuti al Sud". Grande attesa tra i fan - VIDEO

Durante un recente episodio del famoso podcast "Passa dal BSMT", condotto da Gianluca Gazzoli, Claudio Bisio ha sorpreso i fan annunciando il possibile sequel della commedia cult 'Benvenuti al Sud'. Probabilmente il titolo dovrebbe essere 'Bentornati al Sud: 15 Anni Dopo', con la pellicola pronta a riportare gli spettatori in un viaggio esilarante tra il Nord e il Sud d'Italia.

Bisio ha svelato: "Io e Alessando Siani stiamo pensando a un terzo capitolo, 'Bentornati al Sud: 15 anni dopo'. Non c'è ancora una sceneggiatura, niente. Io e Alessandro abbiamo preso anche strade diverse, non siamo una coppia comica come Ficarra e Picone. Però ci è sembrato a entrambi che possa essere il momento giusto, di ripensarci almeno. Ci siamo chiesti se non abbiamo detto tutto su Nord e Sud: rifare le gag che abbiamo fatto non si può, quindi vediamo se c'è qualcosa di inedito, cosa e quanto è cambiato in Italia e capiamo quanto e se ha senso tornare a quella cosa lì".

L'annuncio di Bisio, ovviamente, ha suscitato grande entusiasmo tra il pubblico. Bisio ha ricordato che il primo capitolo, seguito da quello in cui Siani si trasferisce al Nord, ha guadagnato la bellezza di 30 milioni di euro.