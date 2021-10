Nuovi treni Linea 1 ancora fermi: tarda l'ok del Ministero

Sembra ancora lontana la luce in fondo al tunnel per i nuovi treni della Metropolitana Linea 1 di Napoli. Dopo l'incendio verificatosi lo scorso 15 luglio nel corso dei collaudi, il Ministero dei Trasporti deve dare il via libera alla ripresa dei test – necessari per la messa in circolazione – un ok che però tarda ad arrivare.

A quanto pare, a Roma ancora deve arrivare dal Comune di Napoli (dall'Anm per la precisione) una relazione ufficiale su quanto accaduto, necessaria perché si possano di nuovo mettere sui binari le vetture.

Intanto, si protraggono le quotidiane difficoltà del servizio, dalle limitazioni a causa della pioggia allo stop per guasti lungo la linea, fino alla sospensione del servizio per carenza di materiale rotabile. Appunto: mancanza di treni funzionanti.