Asia presenta i nuovi ispettori ambientali e i mezzi ad emissioni zero: "Facciamo affidamento sulla collaborazione dei napoletani"

In piazza Plebiscito, con l’assessore comunale alla salute e al verde Vincenzo Santagada e l’amministratore unico di Asia Domenico Ruggiero, sono stati presentati i nuovi ispettori ambientali che avranno il compito di vigilare sul corretto conferimento dei rifiuti da parte di cittadini, imprese e attività commerciali. Le donne e gli uomini del nucleo di ispettori hanno preso parte ad un percorso formativo curato da Comune di Napoli e Asia. Il loro contributo servirà ad avere in città una raccolta differenziata sempre più efficiente ed efficace anche sanzionando eventuali irregolarità riscontrate rispetto al corretto conferimento dei rifiuti.



A conferma della crescente attenzione verso l’ambiente, è stata presentata anche la nuova flotta di automezzi elettrici Asia di ultima generazione. Si tratta di 177 veicoli endotermici e a motore elettrico da “zero emissioni”. Tra questi, i nuovi costipatori da 3,5 tonnellate, dotati di un’autonomia di 12 ore e una rumorosità ridotta a 70 decibel. La scelta di puntare su questi nuovi mezzi per la raccolta dei rifiuti conferma la vocazione eco-sostenibile del Comune e della società in house che si occupa di igiene urbana e gestione dei rifiuti.



Presentata anche un’iniziativa di solidarietà legata alla raccolta differenziata. Asia, alla presenza del sindaco Gaetano Manfredi, ha consegnato simbolicamente all’associazione la “Ronda del Cuore” le coperte ottenute grazie alla raccolta degli indumenti in città effettuata dalla cooperativa Ambiente Solidale. L’associazione di volontariato si occuperà della distribuzione delle coperte alle persone senza fissa dimora.

Manfredi: "Faccio affidamento sulla collaborazione dei cittadini napoletani"

“Nell’ambito della riorganizzazione del servizio di igiene urbana, oltre all’assunzione degli operatori ecologici, degli autisti e dei manutentori, c’è stato un investimento importante sui mezzi per fare in modo che la raccolta dei rifiuti sia più efficiente. La città pulita dipende dall’azienda che cura il servizio, ma anche dal rispetto delle regole da parte dei napoletani. Faccio affidamento sulla collaborazione dei cittadini perché una maggiore responsabilità aiuta ad avere una città più pulita. Grazie ai nuovi ispettori ambientali avremo anche un sistema di controllo efficace sulla correttezza del conferimento e sul rispetto degli orari, migliorando anche il decoro urbano”, ha affermato il sindaco Manfredi.

Santagada: "Gli ispettori ambientali avranno il compito di sensibilizzare i cittadini al rispetto delle regole"

“I quaranta ispettori ambientali che abbiamo formato – ha spiegato l’assessore Santagada, che ha anche la delega all’Igiene urbana – avranno il compito anzitutto di sensibilizzazione i cittadini al rispetto delle regole della differenziata, sia per quanto riguarda le utenze domestiche che per quelle non domestiche. In caso di irregolarità potranno applicare delle sanzioni. Altro aspetto importante è il rinnovo del parco macchine di Asia con un incremento dell’efficienze e una riduzione delle emissioni, ma bisogna anche incrementare le risorse umane perché è fondamentale per garantire un servizio migliore”.

Ruggiero: "Nel 2025 raccolta porta a porta ampliata a tutte le altre municipalità"

“Con i nuovi mezzi – ha evidenziato l’amministratore di Asia, Domenico Ruggiero – riduciamo l’impatto sull’ambiente in termini di emissioni clima alteranti e riduciamo anche i costi gestionali rispetto alla flotta precedente. Per quanto riguarda la raccolta differenziata, partiamo dal dato 2023 che è del 40% e abbiamo in previsione di arrivare al 45% nel 2024 rivisitando il servizio. Partiremo dal centro, che ha una serie di specificità, e nel 2025 amplieremo a tutte le altre Municipalità i sistemi di raccolta porta a porta e stradale già sperimentati nella sesta Municipalità”.