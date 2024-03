La nuova stazione affacciata sul mare non è più un sogno: "Sarà funzionale per decine di migliaia di persone"

"Non è più un sogno! Ecco come sarà la nuova stazione di Torregaveta. Verrà arretrata, finalmente. Così da realizzare la nuova strada, a doppia corsia, da percorrere in doppio senso di marcia. Via di esodo e di fuga da Piano di Protezione Civile in caso di emergenza. È il capolinea della ferrovia Cumana, affacciato sul mare. Un’opera pubblica di straordinario valore per le comunità di Bacoli e Monte di Procida. Sarà funzionale per decine di migliaia di persone. E risolverà tanti problemi di viabilità ordinaria. Così trasformiamo il borgo marinaro di Torregaveta. I lavori interesseranno la discesa, i marciapiedi, la piazza, la strada, i parcheggi. Una rivoluzione urbana. Nuova careggiata, nuovi giardini pubblici. E, soprattutto, una vasta area di sosta auto. Parcheggio di interscambio per il trasporto pubblico su gomma e su ferro". Così il sindaco di Bacoli Josi Gerardo Della Ragione ha aggiornato i cittadini sui lavori per la stazione Eav di Torregaveta.

"Partiamo presto. Presto, racconteremo tutto questo alla popolazione con un grande evento pubblico. Ringrazio la Regione Campania ed EAV, con cui stiamo lavorando per realizzare questo sogno. Ringrazio il vicesindaco Marianna Illiano per la professionalità e l’impegno. Sono anni che stiamo lottando. Abbiamo concluso anche l’ultima conferenza di servizi. Via libera al progetto. Vi lascio con alcune foto. Da qui, si arriverà nella nostra terra. Da qui, grazie alle vie del mare, dal pontile, si potranno raggiungere le isole di Procida e Ischia. La nostra porta d‘ingresso, d’uscita. Luogo strategico per la sicurezza di una terra che vive quotidianamente il fenomeno del bradisismo. Non abbiamo mollato. Adesso, ci siamo. Insieme, realizziamo anche l’impossibile. Un passo alla volta", ha aggiunto il primo cittadino bacolese.