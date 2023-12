Città blindata per il Natale: il piano della Prefettura per le zone più "calde"

Feste blindate in città. Il piano di sicurezza coordinato dal Prefetto di Napoli, Michele di Bari, nell’ambito del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, con il concorso delle Forze dell’Ordine, prevede già dal 24 dicembre un contingente di 320 unità tra Polizia di Stato, Carabinieri e Guardia di Finanza che attenzioneranno prevalentemente la zona dei c.d. Baretti a Chiaia, il Centro Storico (Piazza Bellini, San Pietro a Maiella, San Domenico Maggiore, Piazza del Gesù) i Quartieri Spagnoli e il Vomero.

I servizi saranno svolti in concorso con unità di personale anche della Polizia Locale e della Polizia Metropolitana di Napoli. "Ai fini di una più efficace gestione dell’ordine e della sicurezza pubblica, su richiesta della Questura - spiega una nota della Prefettura - è stata emanata dal comune di Napoli ordinanza sindacale di divieto di vendita di bevande in bottiglia, lattine, contenitori di vetro, plastica rigida, tetrapack o qualsiasi altro materiale, consentendone la commercializzazione solo in bicchieri di plastica leggera o carta, nelle vie ricomprese nel perimetro delle aree dei Baretti, nel Centro Storico, nei Quartieri Spagnoli e nonché nelle strade del quartiere Vomero maggiormente interessate dalla presenza di locali".

I varchi

Individuati 11 varchi di accesso all’area dei Baretti a Chiaia, 9 al Centro Storico e 4 ai Quartieri Spagnoli. Tali varchi saranno presidiati da personale delle Forze di Polizia, che effettuerà mirati controlli finalizzati ad assicurare il rispetto dei provvedimenti emanati, oltre che a prevenire ed impedire pericolosi affollamenti di persone e garantire il regolare ed ordinato afflusso delle persone.