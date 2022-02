Lucio Dalla, a 10 anni dalla scomparsa Jorit dedicherà un murale all'artista a Sorrento

La città di Sorrento dedicherà un fitto cartellone di eventi a Lucio Dalla, per celebrarne il mito in occasione del decennale della morte. Si chiama “I colori di Lucio” la rassegna che, dal 4 marzo al 3 aprile prossimi, celebrerà l'artista bolognese, insignito nel 1997 della cittadinanza onoraria di Sorrento.

Al centro dell'omaggio, le passioni di Dalla, ognuna rappresentata da un colore: il giallo per l’arte, il rosa per la letteratura, il blu per il cinema e il teatro, l’azzurro per l’ambiente e il mare, il verde per lo sport, l’arancione per la solidarietà e, ovviamente, il rosso per la musica.

Il risultato è un calendario di appuntamenti, con grandi protagonisti del mondo della cultura e dello spettacolo, che sarà presentato sabato 19 febbraio, alle ore 10, presso la sala consiliare del Comune di Sorrento, con la partecipazione del sindaco Massimo Coppola e del presidente dell'associazione Nemesi Matteo Acampora.

Dopo i saluti istituzionali, è previsto l'intervento di Jorit. A seguire lo street artist napoletano di fama mondiale inizierà la realizzazione di un murale nel centro di Sorrento, raffigurante il cantautore bolognese.