E' morto Enzo De Caro: lutto nel mondo del sindacato

Lutto nel mondo del sindacato per la scomparsa di Enzo De Caro, segretario generale della Filctem Cgil Napoli e Campania.

"La Cgil Napoli e Campania si stringe commossa ai familiari del compagno Enzo De Caro, segretario generale della Filctem Cgil Napoli e Campania, prematuramente scomparso. Giovane delegato della Fiom all'Alfa Sud di Pomigliano, Enzo De Caro successivamente entra alla Novartis, dove viene eletto delegato della Filcea. Agli inizi degli anni 2000 diventa segretario della Filcem e poi segretario generale della Filctem Cgil Napoli, categoria della quale diviene successivamente coordinatore regionale campano, ricomprendo anche incarichi negli organismi nazionali. Le compagne e i compagni piangono con profondo dolore l'improvvisa scomparsa di un grande dirigente sindacale. Ciao Enzo", scrive in un post social Cgil Napoli e Campania.

I messaggi di cordoglio

"Ciao, Enzo. Si è spento stamattina Enzo De Caro, già consigliere comunale di Torre Annunziata tra il 1995 ed il 2000, coordinatore regionale della Filctem CGIL Campania. Enzo è stato un appassionato esponente della sinistra torrese e tra i più autorevoli rappresentanti del sindacalismo meridionale (comparto Chimica). Ho avuto modo sempre di apprezzare la sua pacatezza nel difendere, con decisione, le rivendicazioni che portava avanti a nome della sua organizzazione in favore dei lavoratori. Sono profondamente addolorato perché con lui abbiamo mosso i primi passi in un consiglio comunale completamente rinnovato, subito dopo la tangentopoli oplontina ed il primo scioglimento per infiltrazioni malavitose. Quante aspettative. Quanta passione. Quanta fatica. Ciao, Enzo. Fai buon viaggio. Alla Famiglia le più sentite condoglianze", scrive Stefano Telese.