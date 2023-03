Palazzo Fuga: accordo fatto. Il ministro della Cultura a Napoli per la firma

Questo mercoledì, 8 marzo 2023, il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano sarà a Napoli per un doppio appuntamento. Alle 11 è previsto il suo arrivo al Real Albergo dei Poveri/Palazzo Fuga, in piazza Carlo III, dove incontrerà il sindaco Gaetano Manfredi e il vicesindaco Laura Lieto. Quindi, dopo un breve incontro con la stampa, avrà luogo la firma del protocollo nella sala conferenze della struttura. Nel primo pomeriggio il ministro sarà quindi in visita Complesso monumentale dei Girolamini.