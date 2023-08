Previsioni meteo, arriva una nuova ondata di calore

Il caldo sopportabile ha una data di scadenza. E' il 19 agosto, giorno che i meteorologi di 3B Meteo indicano come ultimo con temperature accettabili, con minime di 25 gradi e massime di 32. Da domenica 20 agosto, a Napoli inizierà un picco di calore che vedrà la colonnina di mercurio avvicinarsi ai 40. Un'ondata che dovrebbe proseguire almeno fino a mercoledì 23. In questi giorni le massime arriveranno fino a 37 gradi, mentre le minime non scenderanno mai sotto i 26.

Lo percepiranno napoletani e turisti che saranno in strada. Le ore in cui fare attenzione dal caldo passeranno dalle 3 di domai 17 agosto (dalle 14 alle 17) alle 10 di domenica 20, quando ci sarà emergenza caldo dalle 11 del mattino fino alle 9 di sera. Durante il 21, le ore attenzionate saranno addirittura 13, dalle 9 alle 22 con temperature vicine ai 30 gradi a mezzanotte.

Dopo il 23 agosto, il caldo dovrebbe tornare a essere meno asfissiante e regalare un finale di stagione più mite. Il caldo record, nel 2023, ha creato non pochi disagi. L'afa di luglio ha portato a un aumento della mortalità, a Napoli, del 10 per cento, un punto in più della media di tutto il Sud.