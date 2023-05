Meteo, le previsioni: a Napoli ancora una settimana di pioggia

Preparatevi ad altre settimane di pioggia. Il maltempo su Napoli non accenna a diminuire, come dimostra la nuova allerta meteo emanata dalla protezione civile. Eppure, ci sono state annate in cui di questi tempi era possibile già fare il bagno. Secondo gli esperti di 3B Meteo bisognerà attendere ancora un po'. Le previsioni non sono buone per tutta la prossima settimana, quella che va dal 15 al 21 maggio. Martedì la giornata potenzialmente peggiore, con forti temporali soprattuto di mattina, fino a ora di pranzo. Le previsioni parlano di tregua per giovedì e venerdì, ma la pioggia tornerà puntuale per il weekend.

Allungando lo sgaurdo alla settimana successiva, dal 22 al 28 maggio, il maltempo ci abbandonerà a metà settimana per tornare a colpire forte sabato e, soprattutto, domenica. " Confermata una nuova severa ondata di maltempo per l'Italia ad inizio della nuova settimana, a causa dell'approfondimento di un vortice ciclonico che dalla Sicilia risalirà verso il Tirreno - spiega il meteorologo di 3B Meteo Edoardo Ferrara - Si tratterà di un ciclone insolitamente intenso per il periodo, una condizione quasi eccezionale per maggio. Tra lunedì e martedì avremo a che fare con piogge e temporali anche di forte intensità in risalita su gran parte del Centrosud ma poi ancora al Nord, con rischio nubifragi, allagamenti e criticità. Le zone più critiche saranno dapprima Sicilia, ma poi anche Toscana, Lazio, Campania, Calabria e infine pure Umbria, Marche ed Emilia Romagna. Su queste zone non esclusi picchi di oltre 80-100mm: attenzione particolare tra Romagna e alte Marche dove già sono cadute piogge molto abbondanti e potrebbero verificarsi dissesti idrogeologici".

Allarme anche per i venti: " Soffieranno anche forti o molto forti attorno al vortice ciclonico - prosegue l'esperto - In particolare sempre tra lunedì e martedì le raffiche potranno anche sfiorare gli 80-100 chilometri orari su diverse aree del Centrosud con possibili danni. Mari dunque molto mossi o agitati, se non grossi al largo, con possibili locali mareggiate”.