Assunzione di Maria, oggi a Napoli messa internazionale nella cattedrale: le comunità presenti

Oggi, nella solennità dell'Assunzione di Maria, l'arcivescovo di Napoli, monsignor Mimmo Battaglia, presiede la messa internazionale nella cattedrale, che è dedicata alla Madonna Assunta.

La solenne celebrazione eucaristica vede la partecipazione di tantissimi fedeli napoletani, di turisti e di cattolici appartenenti a gruppi etnici che vivono a Napoli, i quali curano le letture bibliche e animano la celebrazione con musica, danze e canti etnici. Queste le comunità presenti: africana-anglofona, africana-francofona, cinese, singalese, etiope-eritrea, filippina, latino-americana, polacca, tamil, ucraina.

L'evento liturgico è organizzato dall'Ufficio della pastorale per il turismo, diretto da padre Salvatore Fratellanza, e dall'Ufficio Migrantes, diretto da padre Pasquale Langella.

Nei giorni scorsi l'arcivescovo Battaglia ha indirizzato un messaggio al mondo del turismo, augurando a ciascun turista di "trascorrere un tempo di ristoro e di riposo dalle fatiche quotidiane; un tempo in cui lasciarti affascinare dalla storia e dalla bellezza di questa nostra amata città; un tempo in cui alimentare lo stupore e la curiosità verso le tradizioni che ti accingerai a scoprire; un tempo in cui sentire tutto il calore e l'accoglienza che il popolo napoletano sa donare. Questi giorni, pochi o tanti che siano, possano aiutarti a riscoprire anche la dimensione religiosa, a ritrovarti in silenzio nella preghiera".

"Desidero rivolgere un saluto carico di affetto e di sincera gratitudine, a tutti gli operatori del turismo. Sono certo della loro premura nell'ospitalità, dell'attenzione a tutte le esigenze, della loro cura verso chi avrà maggiori necessità. Li ringraziamo per il loro prezioso servizio", ha aggiunto.