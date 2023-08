Stop al caldo africano: in arrivo temporali, forti venti e netto calo termico

Il caldo africano che ormai da settimane interessa il nostro Paese, lascerà il posto al maltempo e al clima fresco grazie all'arrivo di una profonda perturbazione atlantica. Nel corso del weekend, infatti, il vortice depressionario inizierà gradualmente ad interessare le regioni settentrionali, con forti temporali, venti intensi e un deciso calo termico. Depressione che nelle prossime 24/36 ore traslerà progressivamente verso le regioni meridionali, apportando già nel corso del primo pomeriggio di lunedì i primi temporali e rovesci a carattere sparso sulla Campania.

Fenomeni che dapprima interesseranno il casertano e napoletano; precipitazioni che entro sera avranno raggiunto il resto delle provincie interessando tutto il territorio regionale. Vortice depressionario che insisterà almeno fino alla giornata di mercoledì con piogge a più riprese e fenomeni che localmente potranno risultare intensi specie sui settori costieri e pianeggiati. Fase di maltempo che sarà anche caratterizzata da venti di burrasca prevalentemente dai quadranti occidentali.

La giornata di martedì potrà risultare particolarmente ventosa, con raffiche che potranno raggiungere picchi fino a 70-80 km/h non solo sui settori costieri, ma anche nell'entroterra. Mare che risulterà molto mosso o agitato tra lunedì e mercoledì. Condizioni meteo che torneranno alla normalità da giovedì, con tempo prevalentemente asciutto e ventilazione in diminuzione. Temperature che subiranno un deciso calo termico, con escursioni anche di 7/8 tra domenica e martedì. Valori che si manterranno in linea o poco al di sotto del periodo per gran parte della settimana.

Meteo Napoli

Sul capoluogo campano previste ancora condizioni di stabilità fino alla prima parte di lunedì, con tempo soleggiato e clima estivo. Seguirà un graduale peggioramento, con prime precipitazioni a carattere di rovescio o temporale. Piogge che si susseguiranno a più riprese alternante da pause e momentanee schiarite. Ventilazione in generale rinforzo dapprima di libeccio; poi da ponente, con venti a tratti di burrasca e possibili mareggiate. Condizioni meteo che torneranno alla normalità da giovedì, con tempo stabile e in prevalenza soleggiato. Temperature in calo specie nei valori minimi, massime che si manterranno comprese tra 26°C e 30°C.