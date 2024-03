Mahmood, i fan non gradiscono il duetto con Geolier: "Perché ci tocca il malessere?"

Ieri è uscito il brano di Mahmood "Personale" - inserito nell'ultimo album - che vede la partecipazione di Geolier. L'annuncio era già arrivato diversi giorni fa e stando ad alcuni commenti sui social non tutti avrebbero gradito il duetta tra i due artisti.

Ad "alzare la voce" sono stati soprattutto i fan di Mahmood che non hanno nascosto la loro grande delusione. “Ale io ti voglio bene, volevo anche venire al firmacopie, ma dopo il duetto con Geolier anche no”, si legge in un commento.

O, ancora: "Fesso io ad aspettare il pezzone con Elodie o Dua e alla fine ci aspetta il malessere“. In tant, infatti, si aspettavano un brano con la nota cantante che però non è stato realizzato. Non solo polemcihe, però, per il nuovo brano. Soprattutto da Napoli, infatti, c'è chi esulta per il featuring tra due dei protagonisti dell'ultimo Festival di Sanremo.