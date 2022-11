Luminarie natalizie a Napoli, pronta l'indicazione delle strade dove saranno installate

Nel corso dell'ultima seduta del Consiglio Comunale di Napoli, l'assessora Armato ha illustrato all'aula la delibera 444/2022 avente ad oggetto la variazione al bilancio di previsione 2022/2023, annualità 2022, per l'istituzione di un capitolo di entrata e di dieci capitoli di spesa per l'utilizzo dei fondi stanziati da Città Metropolitana di Napoli nell'ambito del protocollo d'intesa da sottoscrivere con la Città Metropolitana di Napoli e la Camera di Commercio per la realizzazione, tra gli altri, degli allestimenti di luminarie presso le dieci Municipalità in occasione delle festività natalizie.

Nel dibattito, Salvatore Guangi e Iris Savastano (Forza Italia) hanno posto una questione di metodo sull’iter che ha portato a questa delibera. Serve una programmazione più rispettosa dei tempi del turismo, ma si registra ancora un enorme ritardo per l’installazione delle luminarie, un gap che si spera di colmare l’anno prossimo. Flavia Sorrentino (Insieme per il futuro) ha lamentato i ritardi con cui i consiglieri sono stati messi al corrente della delibera. Inoltre vanno chiariti i criteri della scelta delle strade da illuminare e assicurato l'impegno di assessore e Giunta per fornire ai presidenti di Municipalità l'indirizzo di ascoltare i consigli municipali. Giorgio Longobardi (Fratelli d’Italia) ha espresso perplessità sui criteri di individuazione delle strade interessate dalle luminarie e ha chiesto dettagli sull’organizzazione del concerto di fine anno.

Dopo i chiarimenti dell'assessora Armato, che ha ribadito che i fondi per le luminarie sono vincolati, che l'indicazione delle strade è già pronta e che tutti gli eventi organizzati per le feste saranno gratuiti, la delibera 444 è stata approvata con 17 voti a favore e 5 astenuti.