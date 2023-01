La posta di Libero e Virgilio non funziona: "Risarcire gli utenti"

Si registrano ancora disservizi per gli utenti di Libero e Virgilio. Da diversi giorni il servizio mail è "down" e sulla vicenda sono intervenute anche le autorità. i gestori del servizio, in una nota, fanno sapere che tutto potrebbe tornare alla normalità nelle prossime 24/48 ore.

"Colpa di un bug nel sistema"

"Nelle scorse settimane, al fine di offrire un servizio sempre migliore e sempre più aggiornato, abbiamo introdotto un'innovativa tecnologia di storage a supporto delle nostre caselle mail, fornita da un vendor esterno, un produttore di tecnologie di storage utilizzato da alcune delle più grandi società al mondo.

Purtroppo, un bug del sistema operativo ne ha compromesso il corretto funzionamento e, di conseguenza, quello delle caselle di posta presenti su di esso. Il vendor sta lavorando incessantemente per la risoluzione del problema, creando un fix per la soluzione della problematica, con il supporto di tutti i nostri team interni. Trattandosi però di un bug a livello di sistema operativo, la soluzione sta richiedendo i tempi tecnici di sviluppo, con l'obiettivo primario di tutelare l'integrità dei dati", fanno sapere.

"Risarcire gli utenti"

Sulla vicenda è intervenuto anche l'avvocato napoletano Sergio Pisani. "Sono 4 giorni che non funzionano le email libero e Virgilio con danno e disservizi vari ed incalcolabili, violazione dei fondamentali diritti degli utenti abbandonati senza alcuna spiegazione ed assistenza.

Chiediamo intervento immediato delle autorità ed istituzioni competenti in uno al riconoscimento del giusto e corrispettivo indennizzo o risarcimento danni subito dagli utenti che si stanno unendo tramite social per una delle più grandi maxi cause class action in materia".