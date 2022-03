Amici, Anna Pettinelli critica Lda: "Sei un 40enne nel corpo di un diciottenne"

Il serale di "Amici 21" al via il 19 marzo su Canale 5. In attesa della prima puntata, Anna Pettinelli ha incontrato i cantanti della squadra di Rudy Zerbi e Alessandra Celentano esprimendo il proprio giudizio sugli artisti in gara.

Del figlio di Gigi D'Alessio, Lda, Anna Pettinelli critica, oltre alla voce, anche la scrittura: "Sei un 40enne nel corpo di un 18enne, scrivi cose scontate e le canti in modo scontato. Dall'inizio dell'anno non mi hai mai sorpreso, non mi sorprendi neanche nella scrittura. Nelle cose che scrivi si vede che la tua scrittura è limitata, il vocabolario è limitato, di moderno non c'è niente, testi puerili e i temi un po' ruffiani. In questi sei mesi di scuola non ho capito molto di te, non ho capito dove vuoi andare, certo Zerbi non ti ha aiutato, ti ha invecchiato, mai qualcosa di moderno, per me rimani un punto di domanda".

La risposta di Lda al duro giudizio: "Nei miei testi ho parlato di cose che ho vissuto. Non per forza devo identificarmi in un solo genere, sono versatile e fino ad ora è andata bene".