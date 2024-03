Lavori al Vomero, ass. Cosenza: "Riempimento con calcestruzzo alleggerito della voragine procede velocissimo"

Proseguono gli interventi sulla grossa voragine in via Morghen al Vomero. Attualmente sono in corso i lavori ad opera di Abc Napoli per il riempimento della voragine e la ricostruzione del manto stradale, iniziati lunedì scorso dopo il completamento di un bypass da parte di Enel.

L'assessore comunale alle infrastrutture Edoardo Cosenza quotidianamente sta facendo il punto sui lavori per aggiornare la cittadinanza via social: "Il riempimento con calcestruzzo alleggerito della voragine di Via Morghen procede velocissimo", scrive il componente della giunta Manfredi.

La stima iniziale per il completamento della parte di interventi iniziati lo scorso 4 marzo era di circa tre settimane.

L'attuale dispositivo di traffico in vigore al Vomero

Con l'ordinanza numero 9 del 1° marzo 2024, il Comune di Napoli ha istituito un nuovo dispositivo di traffico al Vomero per la voragine in via Morghen.

Nel dettaglio il dispositivo prevede di: