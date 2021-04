Arenella, iniziati i lavori in via Giacinto Gigante: termineranno in autunno

L'Assessore comunale ai lavori pubblici Alessandra Clemente, l’Assessore alla Viabilità Marco Gaudini e il Presidente della Municipalità 5 Arenella Vomero Paolo De Luca hanno presenziato all’avvio del cantiere in via Giacinto Gigante, dove sono partiti i lavori per la manutenzione straordinaria della strada e dei marciapiedi del tratto compreso tra Piazza Muzii e via Marino e Cotronei.

I lavori, la cui conclusione è prevista entro ottobre, coinvolgeranno una superficie totale di 5000 mq e sono finanziati attraverso il Piano Strategico Città Metropolitana di Napoli per un importo totale di 1.1 milioni di euro da quadro economico. I lavori prevedono il rifacimento dell'intera pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso e dei marciapiedi. Sono previsti interventi sul sistema di drenaggio delle acque di pioggia, oltre che la segnaletica, arredi e dissuasori.

“L’intervento prevederà una nuova pavimentazione in asfalto e influirà positivamente sul decongestionamento del traffico in ingresso/uscita dalla Tangenziale Uscita Arenella - spiega l’Assessore ai lavori pubblici Alessandra Clemente - . È inoltre prevista la sostituzione dei dissuasori di sosta con dissuasori ad U per una maggiore sicurezza per i pedoni. L’intervento, fortemente voluto dal territorio e dalla Municipalità, rientra nel piano che abbiamo voluto di accelerazione dei cantieri concomitante con il regime di zona rossa, al fine di arrecare il minor disagio possibile data la diminuzione della circolazione stradale".

Si procederà con il rifacimento di 100 metri alla volta, con divieto di sosta e di fermata su entrambi i lati della carreggiata consentendo così il doppio senso di marcia senza dover interrompere la circolazione e mantenendo le fermate degli autobus che saranno delocalizzate di volta in volta e rese visibili con apposita segnaletica.

"Questo intervento si aggiunge ai numerosi lavori messi in campo in queste settimane dall'Amministrazione dove le limitazioni di circolazione imposte dalle norme per prevenire il diffondersi della pandemia, rendono minori anche i disagi alla circolazione. Al termine dei lavori saranno previsti interventi sulla segnaletica al fine di garantire sempre di più la sicurezza stradale e ridurre la velocità dei veicoli in transito", dichiara l'Assessore al Trasporto Pubblico ed alla Mobilità Marco Gaudini.

“Un obiettivo raggiunto ed atteso dal territorio per il quale ci siamo battuti con forza. La manutenzione della strada contribuirà a riqualificare, dal punto di vista ambientale e funzionale, il complesso del sistema viario comunale soprattutto da e verso la zona Ospedaliera (con gli interventi già realizzati di via Domenico Fontana e Via Bernardo Cavallino) e l’ospedale Santobono", afferma il presidente della Municipalitá 5 Paolo De Luca.