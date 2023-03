Napoli cantiere aperto: variazioni alla circolazione in via Acton e piazza Nicola Amore

A partire da lunedì 20 marzo, nuovi lavori interesseranno alcune strade della città di Napoli, come stabilito nel corso dell'ultima seduta della Conferenza permanente dei servizi del Comune.

Questi nel dettaglio gli interventi e le variazioni alla viabilità:

- Piazza Nicola Amore: nei giorni del 20, 21, 22 e 27 marzo p.v. in orario notturno (dalle ore 22:00 alle ore 4:00) è prevista la chiusura al traffico veicolare dell’intera piazza Nicola Amore, con sbarramenti materiali posti all’incrocio di corso Umberto I con via Seggio del Popolo e via Renovella; all’incrocio di Corso Umberto I con via E. Starace e via S. Giovanni in Corte ed all’incrocio di via Duomo con via Antonio Ciccone e via Marcello Fossataro. La chiusura della piazza consente di effettuare in sicurezza la posa dei pali promiscui ANM/IP, di corpi illuminanti, delle linee di alimentazione e delle trasversali per il supporto della linea di contatto (linea aerea ANM) I veicoli diretti in direzione piazza Bovio possono svoltare a destra in via Seggio del Popolo, a sinistra in via Tramontano proseguire su via Zecca dei Panni, immettersi in via E. Starace e riprendere Corso Umberto I. I veicoli diretti in direzione piazza Garibaldi possono svoltare a destra in via S. Giovanni in Corte, a sinistra in via A. Ciccone proseguire lungo via M. Fossataro, immettersi in via Renovella e riprendere Corso Umberto I.

- Via Generale Raffaele Carrascosa: dalle ore 8:00 del 20/03/2023 alle ore 20.00 del 26/03/2023, saranno temporaneamente sospesi gli stalli di sosta con strisce blu e chiusa al traffico una corsia di via Generale Carrascosa per l’allestimento del cantiere per la demolizione di un fabbricato ricompreso tra i civici n. 8 e n. 8c.

- Piazza Municipio/via Acton: per il proseguimento della sistemazione di superficie di via Acton, dal 22/03/2023 al 15/04/2023 verrà chiusa la carreggiata di via Acton (lato mare) con la conseguente deviazione del traffico veicolare nella corsia del tram. Nell’ambito della stessa cantierizzazione la società Terna Spa eseguirà gli interventi di propria competenza relativi alla posa del nuovo cavo in sostituzione dell’esistente ad olio fluido. Il cantiere sarà diviso in due zone che avranno rispettivamente i seguenti tempi di dettaglio: a) AREA “A” – Cantiere Metropolitana di Napoli dal 22/03 p.v. al 02/04/2023; b) AREA “B” – Cantiere Terna dal 22/03/ p.v. al 02/04/2023; c) dal 03 al 15/04/2023 tutte le aree saranno occupate dalla MN, e per essa dalla impresa esecutrice SudMetro; d) l’area all’altezza dell’uscita/entrata varco porto, sarà occupata da MN a fasi alterne, in orario notturno, per garantire l’entrata/uscita dal porto (molo Beverello).