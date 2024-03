Cantieri, lavori e manifestazioni: come cambia la viabilità a Napoli nella settimana di Pasqua

La Conferenza permanente dei servizi per i cantieri stradali e le manifestazioni del Comune di Napoli, che si riunisce con cadenza settimanale, alla presenza dei rappresentanti del Servizio polizia locale, del servizio strade, viabilità e traffico, del Servizio gestione eventi e stadio D. A. Maradona, delle Municipalità 4 e 5 e della società 2i ReteGas Spa, ha approvato alcuni cantieri che interesseranno le seguenti strade:

Dal 25 al 26/03/2024 saranno eseguiti dei lavori di scavo, da parte di 2i ReteGas, per la posa di una condotta di distribuzione di gas metano in via Comunale Galeone all’altezza del civico 40. I lavori saranno eseguiti in attraversamento su sede stradale in due fasi, a traffico aperto con l’ausilio di movieri, dalle ore 09:00 alle ore 17:00.

Dalle ore 23:00 del 25/03/2024 alle ore 05:00 del 26/03/2024 sarà inibito il transito veicolare in via San Vincenzo, nel tratto compreso tra Salita Principi e via Sanità, per l’esecuzione lavori di ripristino urgente di chiusino stradale appartenente al sistema fognario pubblico, da parte della società ABC Napoli.

Durante la chiusura del tratto interessato si potranno percorrere i seguenti percorsi alternativi, previa istituzione del senso unico alternato lungo le rampe San Gennaro dei Poveri:

a) i veicoli viaggianti lungo l'asse viario Santa Teresa degli Scalzi/Corso Amedeo di Savoia potranno accedere in zona San Gennaro dei Poveri mediante le rampe San Gennaro dei Poveri secondo l'ordinario senso di marcia vigente;

b) i veicoli provenienti dalla zona San Gennaro dei Poveri e diretti in uscita dovranno utilizzare le rampe San Gennaro dei Poveri in salita (in senso contrario a quello ordinariamente vigente), potendo proseguire lungo l'asse viario Corso Amedeo di Savoia/Santa Teresa degli Scalzi per raggiungere tutte le direzioni o per reimmettersi nel quartiere Sanità attraverso l'utilizzo di discesa Sanità;

c) I veicoli provenienti dal quartiere Sanità e diretti in zona San Gennaro dei Poveri dovranno essere deviati in discesa Sanità e proseguire il proprio percorso accedendo in rampe San Gennaro dei Poveri in discesa (ovvero secondo il vigente senso di marcia).

Dalle ore 23:00 del 25/03/2024 alle ore 5.00 del 26/03/2024 sarà inibito il transito veicolare in vico Castrucci, per l’esecuzione lavori di ripristino urgente di chiusino stradale appartenente al sistema fognario pubblico, da parte della Società ABC Napoli. Durante la chiusura, per poter raggiungere la zona del quartiere Sanità, i veicoli provenienti dalla zona cosiddetta dei “Miracoli” dovranno proseguire lungo Vico Croce ai Miracoli e vico Barbetta.

Dal 25/03/2024 al 14/06/2024 saranno dei lavori di scavo, da parte di e-Distribuzione Spa, per la sostituzione di un tronco di linea elettrica MT in via Nuova del Campo e in viale Comandante Umberto Maddalena secondo le seguenti fasi e modalità:

- Fase 1 dal 25 al 29/03/2024 in via Nuova del Campo, a partire dal civ. 25 per 50 mt su strada a ridosso del marciapiede.

- Fase 2 dal 02/04/2024 al 16/06/2024 lungo il marciapiede di viale Comandante Umberto Maddalena (nel tratto compreso tra l’ingresso della Tangenziale, all’altezza del civico 216, fino all’accesso della rampa dell’Asse Mediano).

Durante tutte le fasi, i lavori saranno eseguiti a traffico aperto e con cantiere mobile a partire dalle ore 9:00.

Il 05/04/2024 dalle ore 21:00 alle ore 24:00 sarà inibito il transito veicolare in via Giacomo Leopardi, nel tratto compreso tra via Giuseppe de Lorenzo e traversa detta San Vincenzo, per consentire le operazioni di sostituzione delle vetrine, a seguito di frantumazione, a servizio di un’attività commerciale ubicata tra i civici 28-30, da parte della ditta “I.M.D. Pose di D’Avino Italo”.

Per quanto riguarda le manifestazioni:

Il 23/03/2024 dalle ore 08:00 alle 16:00, per lo svolgimento di riprese cinematografiche sarà chiuso al transito veicolare il tratto di via Galileo Ferraris compreso tra via Benedetto Brin e via Emanuele Gianturco. In alternativa:

- i veicoli provenienti da via Galileo Ferraris/corso Arnaldo Lucci e diretti a via Gianturco possono percorrere via Benedetto Brin, svoltare in via Alessandro Volta, invertire il senso di marcia alla rotatoria "Nessuno Escluso", successivamente immettersi nella Rotatoria Sant'Erasmo e svoltare su via Sant'Erasmo.

- i veicoli provenienti da via Galileo Ferraris e diretti verso Piazza Garibaldi, dall'intersezione di Via Gianturco svoltare a sinistra in via Reggia di Portici e proseguire lungo via Alessandro Volta e Corso Arnaldo Lucci.

Nella fascia oraria indicata sarà, inoltre invertito il senso di marcia di Via Calabria nel tratto da via Galileo Ferraris a via Sannio.

Il 23/03/2024 dalle ore 10:00 alle ore 16:30 si terrà in piazza del Plebiscito la manifestazione “I° Supercar Napoli 2024 - esposizione di auto storiche e moderne” che consisterà nell’esposizione di auto di pregio, antiche e moderne, della casa automobilistica Lancia. Poiché la manifestazione di terrà in area pedonale non sarà necessario predisporre un particolare dispositivo di traffico.

Il 23/03/2024 dalle ore 17:30 alle ore 19:00 si svolgerà la fiaccolata per i “160 anni della Croce Rossa Italiana” che, partendo da piazza Garibaldi, nei pressi dell’area di competenza di Grandi Stazioni lato stazionamento taxi, si snoderà lungo il seguente percorso: corso Umberto I, piazza Bovio, via San Felice, via Medina, piazza Municipio, via San Carlo, piazza Trieste e Trento e arrivo in Piazza del Plebiscito. Per il regolare svolgimento della fiaccolata sarà predisposta la chiusura dei tratti di strada di volta in volta interessati al passaggio dei partecipanti.

Dal 4 al 6/04/2024, per lo svolgimento di un evento in via Conte di Ruvo, all’interno del teatro Bellini che si terrà il giorno 05/04/2024 è previsto quanto segue:

- Il 4/04/2024 dalle ore 7:00 alle ore 14:00, per consentire le operazioni di carico e scarico di materiale per scene di spettacolo sarà possibile per i mezzi preposti sostare temporaneamente in accosto al marciapiede adiacente al Teatro. Di conseguenza, per evitare la chiusura della strada, saranno riservati n. 6 stalli di sosta a pagamento (a carico del Teatro) collocati sul lato opposto della carreggiata ove insiste il Teatro Bellini.

- Il 05/04/2024 dalle ore 07:00 alle ore 24:00 saranno riservati n. 6 stalli di sosta a pagamento (a carico del teatro) collocati sul lato opposto della carreggiata ove insiste il Teatro Bellini e sarà occupato il marciapiede antistante al teatro stesso;

- Il 06/04/2024 dalle ore 08:00 alle ore 20:00 è previsto quanto già esposto per il giorno 04/04/2024.