Lavori e cantieri a Napoli, come cambia la viabilità in città da oggi

La Conferenza permanente dei Servizi per i cantieri stradali e le manifestazioni del Comune di Napoli, che si riunisce con cadenza settimanale, alla presenza dei rappresentanti del Servizio Polizia Locale, del Servizio Strade, Viabilità e Traffico, delle Municipalità 2 e 4, della società 2i ReteGas Spa, della società Terna Spa e di Metropolitana di Napoli Spa, ha approvato alcuni cantieri che interesseranno una serie di strade cittadine.

Dall’11 al 12/03/2024 saranno eseguiti dei lavori di scavo, da parte di 2i ReteGas, per l’allaccio di una utenza alla rete gas in via Vesuvio all’altezza del civico 48. I lavori saranno eseguiti su marciapiede, senza intralcio alla viabilità.



Dall’11 al 12/03/2024 per la sostituzione di un tronco di linea elettrica interrata BT, da parte di e-Distribuzione Spa, sarà istituito il divieto di transito veicolare in via Materdei nel tratto compreso tra via Santa Teresa degli Scalzi e via Sant’Agostino degli Scalzi, ad esclusione dei mezzi di soccorso. Durante la chiusura del tratto suddetto i veicoli che devono immettersi su via Santa Teresa degli Scalzi dovranno svoltare a sinistra su Vico del Filatoio e successivamente a destra su vico Santa Maria della Purità. Durante i lavori sarà realizzato un passaggio pedonale protetto e a fine di ogni giornata lavorativa è previsto il ripristino della piena viabilità.



Dall’11 al 12/03/2024 saranno eseguiti degli scavi per la posa di condotta idrica per allaccio utenze, da parte di ABC, in via Antonino Pio in corrispondenza dell’incrocio con via Nicolò Garzilli. I lavori saranno eseguiti in orario diurno a partire dalle ore 9:00 e a traffico aperto.

Dall’11 al 13/03/2024 dalle 8:00 alle 17:00, sarà chiusa al transito veicolare via Edouard Manet per l’esecuzione dei lavori di estensione della rete di pubblica illuminazione. Sarà consentito il transito esclusivamente ai mezzi di cantiere, ai residenti ai soggetti diversamente abili, ai Vigili del Fuoco, forze dell’ordine, enti di soccorso ed assistenza sanitaria e Protezione Civile. Inoltre alla fine di ogni giornata lavorativa è previsto il ripristino della piena viabilità. Durante la chiusura al transito veicolare, per raggiungere via Luigi Volpicella, gli autoveicoli che percorrono via Henri Matisse (nei due sensi) svolteranno su via Edgard Degas, continueranno su via Gerardo Chiaromonte fino a raggiungere il cavalcavia Ponticelli, svolteranno su di esso fino a raggiungere via Luigi Volpicella.



Dall’11 al 14/03/2024 per l’esecuzione di lavori di scavo per la posa di condotte idriche, da parte di ABC, sarà chiusa al transito veicolare nell’area della rotatoria di via Provinciale Montagna Spaccata, incrocio via Vicinale Cupa Cintia, con accesso al solo personale autorizzato, mezzi di soccorso e forze dell’ordine, nei seguenti orari: dalle ore 22:00 del 11/03/2024 alle ore 05:00 del 12/03/2024; dalle ore 22:00 del 12/03/2024 alle ore 05:00 del 13/03/2024; dalle ore 22:00 del 13/03/2024 alle ore 05:00 del 14/03/2024. Durante la chiusura sarà comunque lasciata aperta n. 1 corsia da via Provinciale Montagna Spaccata a via Cintia e via dell’Epomeo, n. 1 corsia da via Cintia a via dell’Epomeo, n. 1 corsia da via dell’Epomeo a via Provinciale Montagna Spaccata. I veicoli provenienti da Pianura, dovranno svoltare a destra su via Cintia, invertire il senso di marcia alla prima rotatoria (incrocio con viale Traiano) per riprendere via Montagna Spaccata. I veicoli provenienti da va Epomeo e diretti a via Cintia, dovranno proseguire su via Montagna Spaccata, invertire il senso di marcia alla prima rotatoria (incrocio con via Domenico Padula), ed immettersi dunque in via Cintia. I mezzi pesanti provenienti da via Cintia e diretti a Pianura, saranno deviati lungo viale Traiano, via Adriano, via Servio Tullio - via dell’Epomeo, eccetto quelli che intendano imboccare l’asse viario Pigna.

Dall’11 al 29/03/2024 per consentire l’esecuzione delle attività di lavaggio e di verniciatura delle pareti della Galleria Quattro Giornate, da parte della Edison Next Government Napoli Scarl, è necessario procedere alla chiusura notturna delle corsie di transito e della pista ciclabile secondo il seguente programma:

dalle ore 23:30 del 11/03/2024 alle ore 05:00 del 12/03/2024;

dalle ore 23:30 del 12/03/2024 alle ore 05:00 del 13/03/2024;

dalle ore 23:30 del 13/03/2024 alle ore 05:00 del 14/03/2024;

dalle ore 23:30 del 14/03/2024 alle ore 05:00 del 15/03/2024;

dalle ore 23:30 del 18/03/2024 alle ore 05:00 del 19/03/2024;

dalle ore 23:30 del 19/03/2024 alle ore 05:00 del 20/03/2024;

dalle ore 23:30 del 20/03/2024 alle ore 05:00 del 21/03/2024;

dalle ore 23:30 del 21/03/2024 alle ore 05:00 del 22/03/2024;

dalle ore 23:30 del 25/03/2024 alle ore 05:00 del 26/03/2024;

dalle ore 23:30 del 26/03/2024 alle ore 05:00 del 27/03/2024;

dalle ore 23:30 del 27/03/2024 alle ore 05:00 del 28/03/2024;

dalle ore 23:30 del 28/03/2024 alle ore 05:00 del 29/03/2024.

Durante la chiusura i veicoli diretti da Mergellina verso Fuorigrotta percorreranno alternativamente la Galleria Posillipo, con opportuna sospensione delle limitazioni all’uso della corsia preferenziale.

Dall’11 al 31/03/2024 per il prosieguo dei lavori relativi alla Camera di Ventilazione, a servizio della tratta CDN/Capodichino della Linea 1 della Metropolitana di Napoli, sarà allestita un’area di cantiere in via Costantino Grimaldi che insisterà in parte lungo il marciapiede, in adiacenza all’ingresso della Procura della Repubblica, e in parte lungo la corsia con direzione via Serafino Biscardi per una lunghezza di circa 30 m. In questo tratto vi sarà il solo restringimento della carreggiata pertanto i lavori saranno eseguiti a traffico aperto. I pedoni, invece, potranno utilizzare gli attraversamenti pedonali esistenti a monte e a valle dell’area di cantiere ognuno posto ad una distanza dal cantiere di circa 20 m.



Dall’11/03/2024 al 23/04/2024 saranno eseguiti dei lavori di scavo, da parte di ABC, per la posa di condotte idriche in via Vicinale Cupa Cintia lungo i seguenti tratti: - via Vicinale Cupa Cintia (lato da Fuorigrotta a Soccavo) da altezza incrocio via Scipione Bobbio a rotatoria angolo viale Traiano; - Incrocio via Vicinale Cupa Cintia con via Ventilabro; - via Vicinale Cupa Cintia altezza civ. 84 (direzione Fuorigrotta). I lavori saranno eseguiti a traffico, ma si segnala che, con riferimento ai lavori lungo il tratto di via Vicinale Cupa Cintia all’intersezione con via Ventilabro, all’altezza dei semafori, sarà chiuso il cordolo posto sulla carreggiata. Pertanto i veicoli provenienti da via Ventilabro che si immettono su via Cintia saranno obbligati a svoltare a destra e i veicoli provenienti da via Cintia saranno obbligati a proseguire diritto per ambo le direzioni.

Dall’11/03/2024 al 03/07/2024 saranno effettuate, da parte di Terna Spa, le operazioni di rimozione di un cavo fuori servizio e del materiale di risulta dai chiusini ubicati in via Cristoforo Colombo e via Nuova Marina, nonché, di risistemazione dello scivolo presente sul marciapiede di via Cristoforo Colombo ad altezza del varco Beverello. Tutte le operazioni saranno eseguite esclusivamente su marciapiede, garantendo il passaggio pedonale, e a traffico aperto secondo il seguente programma: Rimozione cavo: dal 11/03/2024 al 05/04/2024 in via Cristoforo Colombo; dal 08/04/2024 al 28/06/2024 in via Nuova Marina; Rimozione materiale di risulta: dal 08 al 12/04/2024 in via Cristoforo Colombo; dal 12 al 16/05/2024 e 29/06/2024 al 03/07/2024 in via Nuova Marina; Durante questa fase, le operazioni saranno eseguite con l’ausilio di un mezzo che sosterà all'altezza dei chiusini. In Via Cristoforo Colombo il mezzo sosterà parallelamente al marciapiede, occupando parte della carreggiata, lasciando sempre liberi 8 m per il transito dei veicoli. In via Nuova Marina il mezzo sosterà all'interno delle aree di sosta a pagamento (strisce blu). Il tutto sulla parte di carreggiata lato mare e senza interruzione del traffico veicolare. Risistemazione dello scivolo presente sul marciapiede: dal 11 al 15/03/2024.



Il 12/03/2024 dalle ore 09:00 alle ore 17:00, saranno effettuati dei lavori di scavo, da parte della FiberCop Spa, per la posa di cavo telefonico in via Giustiniano all’altezza del civico 285. I lavori saranno eseguiti senza interruzione del traffico veicolare.

Dal 12 al 13/03/2024 saranno effettuati i lavori dei lavori di scavo per la posa di cavi in fibra ottica, da parte di FiberCop Spa, in via Argine, all’altezza della stazione Argine-Palasport della linea Cirmuvesuviana. I lavori saranno eseguiti nei pressi del marciapiede del controviale e a traffico aperto.



Dal 14 al 15/03/2024 saranno effettuati i lavori di ripristino definitivo del manto stradale, da parte di e-Distribuzione Spa, in via Bernardo Cavallino nel tratto compreso tra il civ. 108 e il civ. 125. I lavori saranno eseguiti dalle ore 09:00 alle 18:00, a traffico aperto in due fasi operative, lavorando su una semi-carreggiata alla volta. La circolazione veicolare, dunque, non sarà mai interrotta in entrambi i sensi di marcia, e sarà garantita dai movieri. È previsto, inoltre, il divieto di sosta con rimozione forzata lungo sul margine destro della carreggiata, in direzione Ospedale A. Cardarelli.



Fino al 29/03/2024 saranno eseguiti i lavori di riqualificazione della pista ciclabile in viale J.F. Kennedy e in via Nuova Agnano, da parte di KLM, esclusivamente lugo il marciapiede e senza intralcio alla viabilità con la predisposizione, laddove non sarà possibile garantire lo spazio per il passaggio pedonale, di apposite deviazioni sul marciapiede opposto.



Fino al 30/03/2024 saranno eseguiti, a traffico aperto, i lavori di manutenzione dei marciapiedi su via Orazio a partire dall’incrocio con via Minucio Felice.

Dalle ore 11.00 del 11/03/2024 alle ore 24.00 del 24/03/2024, è istituito il divieto di transito veicolare lungo la rampa “via Pigna” della Tangenziale di Napoli, dall'uscita “Vomero” fino alla confluenza con il raccordo Vomero/Pigna, ai fini dell'espletamento dei lavori di adeguamento statico della rampa di via Cilea.