Troppi incidenti, due importanti strade saranno messe in sicurezza: lavori per 1,1 milioni

È stato sottoscritto in questi giorni, alla Città metropolitana di Napoli, l'accordo per l'esecuzione di lavori lungo la ex S.S. 87 NC Sannitica e la ex S.S. 162 Racc. Una spesa di 1,1 milioni di euro per migliorare le condizioni di sicurezza di entrambe le arterie. Nel dettaglio, sono previsti lavori di pulizia, ripristino, espurgo, riqualificazione e sostituzione di canali di scolo, caditoie e recapiti idraulici oltre a tratti di marciapiedi, muretti e parapetti, nonché la sostituzione e la manutenzione delle barriere e degli attenuatori d'urto. Saranno effettuate, altresì, opere di riconfigurazione della pavimentazione stradale per ripristinare il corretto convogliamento delle acque e di rifacimento, sostituzione e integrazione di segnaletica orizzontale, verticale e complementare ad alta rifrangenza, con particolare attenzione agli incroci e ai punti più pericolosi mediante l'installazione, nel caso, di segnaletica luminosa.

Gli interventi da realizzare sono volti, dunque, ad evitare i molti incidenti che derivano dalla presenza di acqua sulla carreggiata con conseguente perdita del controllo dei veicoli.

Quali sono le strade interessate

Le strade interessate rivestono una notevole importanza per i flussi di traffico veicolare. La ex Strada statale 87 si sviluppa nel territorio metropolitano di Napoli da sud ad nord, tra la rotonda di Arzano e lo svincolo di Pascarola, per una estensione di 11,6 km. Attraversa tutta l'area a nord di Napoli e, precisamente in sequenza, i comuni di Arzano, Casavatore, Casoria, Frattamaggiore, Crispano, Frattaminore, Orta di Atella, Caivano e Marcianise.

La ex Strada statale 162 Racc. è un breve ma strategico raccordo che si incontra allo svincolo di Cercola della statale 162 dir. del Centro Direzionale per collegarla alla SS 268 del Vesuvio e insiste sui territori comunali di Cercola e Pollena Trocchia.

Lo strumento dell'Accordo Quadro

Per la realizzazione degli interventi è stato scelto, come abitualmente ormai avviene da parte dell'Ente metropolitano, lo strumento dell'Accordo Quadro in quanto esso prevede l'affidamento di tutti i lavori di manutenzione a un unico operatore, consentendo la razionalizzazione della spesa, una maggiore programmazione dei fabbisogni, la semplificazione e standardizzazione delle procedure di affidamento dei singoli appalti, il conseguimento di economie di scala, una maggiore trasparenza delle procedure di affidamento, un incremento della specializzazione delle competenze, una maggiore efficienza nell'interazione con il mercato e, non ultimo, un risparmio nelle spese di gestione della procedura medesima.