Lavori di restauro nella Galleria Umberto, arriva l'ordinanza del Comune di Napoli

Il Comune di Napoli ha emesso un'ordinanza per consentire i lavori di “Restauro e sistemazione della pavimentazione in marmo e dei lucernari in ferro e vetro della galleria Umberto I”.

Dal 11/03/2024 al 20/03/2024, in via San Carlo, con l'ordinanza l'ente di Palazzo San Giacomo prevede di:

A) Sospendere: 1. nell’area antistante il porticato della Galleria Umberto I, fronte Teatro San Carlo, l’area riservata alla sosta delle autovetture in servizio pubblico non di linea (taxi); 2. le aree riservate alla sosta regolamentata a tariffa (strisce blu), poste parallelamente al marciapiede.

B) Consentire alle autovetture in servizio pubblico non di linea (taxi) di cui al precedente punto 1 la sosta in corrispondenza delle aree di cui al precedente punto 2.