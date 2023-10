Settimana di lavori e manifestazioni a Napoli: come cambia la viabilità in città

A Napoli sono previsti una serie di lavori che interesseranno diverse strade del territorio cittadino, che modificheranno la viabilità in alcune zone.

Fino al 13 ottobre, a causa dei lavori di riqualificazione del marciapiede di Viale Augusto, in direzione piazzale Tecchio, nel tratto compreso tra via Doria e via De Lorenzo è stato istituito un divieto di sosta per consentire l’allestimento del cantiere.

Dal 2 al 6 ottobre, saranno eseguiti i lavori di ripristino definitivo della pavimentazione stradale, da parte di Terna Spa ed E-Distribuzione Spa, in via Gaetano Salvatore nel tratto compreso tra il civico 453 e piazzetta Santa Croce. I lavori saranno eseguiti in orario notturno, dalle ore 22:00 alle ore 06:00, con l’istituzione del divieto di transito lungo il tratto interessato, ad eccezione dei mezzi diretti ai passi carrai esistenti, ai mezzi di emergenza e di soccorso.

Dal 2 al 6 ottobre dalle ore 09:00-17:00 saranno eseguiti lavori di scavo per l’allaccio in fogna pubblica a servizio di una unità immobiliare ubicata in via Domenico Atripaldi n. 56, da parte della VIN.CA. Costruzioni Srl. I lavori inizieranno sul marciapiede, con l’allestimento di un passaggio pedonale protetto, per proseguire lungo la sede stradale. Questa verrà occupata per metà carreggiata alla volta istituendo un senso unico alternato evitando, in tal modo, l’interruzione del transito veicolare.

I lavori di scavo per la sostituzione di un tronco di linea elettrica, da parte di Terna Spa, in via Vicinale Ravioncello, via Mario Pilati e via Mario Palermo, precedentemente previsti a partire dal 18/09/2023, sono stati posticipati al 02/10/2023 e termineranno il 10/12/2023.

Dal 2 all’11 ottobre saranno eseguite delle indagini geo-archeologiche, da parte dell’Asl Napoli 1 Centro, in vico Purgatorio ad Arco in prossimità del civico 39. I lavori saranno eseguiti in orario diurno, dalle ore 07:30 alle ore 16:00, con l’istituzione del divieto di transito garantendo il passaggio agli eventuali residenti titolari di posto auto fuori sede stradale e ai mezzi di soccorso.

Dal 02/10/2023 al 22/12/2023 saranno eseguiti lavori di manutenzione straordinaria di corso Malta, nel tratto compreso tra traversa Zara e via Fiume riguardanti la rimozione delle essenze arbustive e/o spontanee esistenti, la pavimentazione in conglomerato bituminoso e la sistemazione di new-jersey (questi ultimi per lo spartitraffico centrale) secondo la seguente calendarizzazione e a traffico aperto:

• Fase 1: dal 02/10/2023 al 10/11/2023 – Spartitraffico centrale;

• Fase 2: dal 13/11/2023 al 01/12/2023 - Spartitraffico laterale, lato via Zara – direzione tangenziale;

• Fase 3: dal 01/12/2023 al 22/12/2023 - Spartitraffico laterale, lato Caserma - direzione Centro Direzionale.

Dal 2 ottobre per l’esecuzione di lavori di restauro conservativo del complesso monastico di Santa Maria di Gerusalemme, da parte della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per il Comune di Napoli, sarà allestito un cantiere sul lato destro di via Luciano Armanni. Il cantiere occuperà l’intero marciapiede ed una porzione di carreggiata, lasciando comunque libero lo spazio per il transito veicolare e i mezzi di soccorso e con l’istituzione di divieto di sosta. La durata dei lavori è prevista in 600 giorni.

Dal 9 all’11 ottobre, inoltre, saranno eseguiti i lavori di ripavimentazione di via Metastasio, nel tratto compreso tra via Arlotta e la Caserma “Canzanella”, da parte dell’impresa Safragima soc. coop., con l’istituzione del divieto di transito veicolare dalle ore 08:00 alle 18:00, garantendo sempre il transito pedonale attraverso percorsi pedonali protetti, l’accesso ai residenti e ai passi carrai autorizzati. Vista la forte affluenza degli avventori da e verso l’area mercatale “Canzanella”, agli stessi sarà garantita l’uscita, mentre sarà inibita la sosta delle autovetture all’interno dell’area medesima, attualmente a pagamento (strisce blu). L’accesso ai mezzi di lavoro dei mercatali sarà autorizzato, per l’accesso da via Metastasio, fino alle ore 07:00 e dopo le ore 18:00, mentre sarà liberamente garantito l’accesso da via Bixio.

Manifestazioni

Il 6 ottobre si terranno in piazza del Plebiscito diversi eventi commemorativi in occasione dell’80°Anniversario della Guerra di Liberazione, delle 4 Giornate di Napoli e della morte del V. Brig. Salvo D'Acquisto e della Concessione Croce d'Oro al Merito dell'Arma dei Carabinieri al Gonfalone del Comune di Napoli. Per tale manifestazione sarà predisposto un dispositivo temporaneo di traffico e di sosta, con le seguenti modalità:

- Dal 05/10/2023 sono previste l’interdizione al parcheggio lungo il lato destro di via Cesareo Console, con direzione via Santa Lucia e nell’ansa San Carlo (quest’ultima sarà interdetta dalla serata);

- Dalle ore 07:00 del 06/10/2023 sono previste l’interdizione al traffico veicolare, in entrambi i sensi di marcia, lungo gli interviali Prefettura e Commiliter e l’autorizzazione al parcheggio di mezzi destinati al trasporto collettivo di persone lungo il tratto terminale di via Nazario Sauro.