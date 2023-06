Nina Soldano (Marina): "Upas è come un buon ragù napoletano. Noi siamo gli ingredienti"

Nina Soldano, una delle veterane (21 anni) di Un posto al sole ha spiegato quale per lei è la chiave di successo della nota soap Rai ambientata a Napoli. L'attrice toscana, che veste i panni di Marina, ieri è stata tra i premiati della 19esima edizione del Premio Malafemmina.

"Upas come un buon ragù napoletano"

"Un posto al sole tocca temi sociali importanti ed è forse questa la chiave del suo grande successo. Poi viene tutto raccontato in una Napoli che, come dire, di più scenografiche non ce ne sono. E, come detto, c'è sempre un occhio particolare sul sociale e poi si racconta la commedia, il quotidiano... diciamo che c'è una vasta gamma alla quale ormai il pubblico è affezionato da quasi 27 anni.

Dopo 27 anni, appunto, gli autori riescono sempre a proporre storie pazzesche, stando sempre attenti a quello che accade nella realtà. Infatti sono storie attualissime. Tutto è così magico. Un posto al sole, come dicono molti, è un buon ragù napoletano che pappulea. E come ogni buon ragù che si rispetti uno se lo vuole gustare tutto e si fa anche una bella scarpetta. Noi siamo gli ingredienti di questo ragù", ha detto l'attrice

"Nina e Marina sono due persone molto diverse"

"Marina è una donna imprevedibile, ma mi somiglia poco. Caratterialmente io sono serena, ho un marito... Non vivo questi tormenti d'amore come Marina che, ad esempio, sono 21 anni che rincorre Ferri. Alcuni punti in comune comunque ci sono: lei è una donna combattiva e lo sono anche io, lei a volte è romantica e lo sono anche io. L'unica cosa che non ci accomuna e che lei ha questo Ferri (ride, ndr.) all'infinito.

Per come vivo io il personaggio c'è stato un grande studio dietro, ma queste 'differenze' tra Nina e Marina non mi hanno mai messo in difficoltà. L'eleganza è di Nina, il portamento è di Nina... Sono io che l'ho voluta così. Avrei potuto farla più 'sempliciotta' perché Marina nasce popolana, ma ho voluto darle un 'volto diverso", ha concluso.

