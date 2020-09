Scuola, l'annuncio di De Luca: "In Campania test sierologico obbligatorio"

"Dal punto di vista sanitario renderemo obbligatorio in Campania lo screening sierologico per tutto il personale scolastico. A livello nazionale si è deciso che è volontario. In Campania dovrà essere obbligatorio". Vincenzo De Luca, questa mattina al Mediterranea Hotel a margine della presentazione del progetto del Palazzetto dello Sport di Salerno, ha spiegato così la situazione a proposito di scuola e insegnanti.

"Tamponi definitivi in 24 ore"

"Abbiamo approvato un piano per gli screening che consentirà di affiancare il lavoro dei medici di medicina generale e di avere i tamponi con i risultati definitivi già entro le 24 ore - ha proseguito il governatore - Abbiamo deciso di finanziare come regione l'acquisto di termoscanner perché ci è parsa poco credibile l'idea del ministero della Pubblica Istruzione di misurazione della temperatura degli alunni a casa. Credo che tutti quanti noi sappiamo come si vive nelle famiglie alle 7.30 del mattino".

I test effettuati

Ieri, dalle 9 alle 15, al Palabarbuto di Fuorigrotta, sono stati effettuati 452 test in vista della ripresa della scuola a docenti e personale amministrativo. Di questi, 21 sono risultati positivi. Si attende l'esito dei tamponi per eventualmente confermare i casi.

Al momento su 170mila docenti in Campania sono 38mila quelli che hanno già effettuato il test sierologico.