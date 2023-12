Inclusione lavorativa dei ciechi: i risultati del progetto

In occasione della Giornata Nazionale del Cieco e della ricorrenza di Santa Lucia, mercoledì 13 dicembre, Projenia Scs, insieme ai partner Centro Cives, Solidarte Aps e Asd Real Vesuviana, presenterà i primi risultati del progetto "Essere speciale", che prevede interventi di inclusione socio-lavorativa e percorsi di autonomia delle persone con disabilità visiva residenti in Campania. La presentazione avrà luogo alle 10 nella Sala Consiliare del Comune di Sant’Anastasia.

Attraverso interventi innovativi e formativi le attività si focalizzano sull’inclusione sociale, culturale e formativa di non vedenti e/o ipovedenti, offrendo un supporto concreto a famiglie, giovani e minori del territorio. Oltre alle attività laboratoriali, fondamentale è stato il ruolo svolto dalla rete locale, supportata dal presidente del Centro Cives Giuseppe Fornaro, per l’attivazione di 5 tirocini extracurriculari retribuiti per persone non vedenti under 50 presso Enti del terzo settore sul territorio di Sant’Anastasia. All’evento interverranno, i rappresentanti della rete: Luca Mauriello, ceo di Projenia Scs; Giuseppe Fornaro, presidente Centro Cives di Sant’Anastasia; Enza Cicatiello, presidente di Solidarte Aps; Antonio Maione, vice presidente Asd Real Vesuviana.

Sarà presente anche il sindaco di Sant'Anastasia Carmine Esposito e membri della Giunta comunale. A conclusione dei lavori sarà possibile visitare la Mostra delle opere d’arte materica e pittorica realizzata dai partecipanti al corso di “Arte materitca”.