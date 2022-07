Incendio Vallone San Rocco: "Si tratta di una vallata nata oltre 12.000 anni fa, ricca di cave e percorsi naturalistici"

"Un gravissimo incendio sta interessando l’importante zona boschiva cittadina del Vallone San Rocco. Si tratta di una vallata nata oltre 12.000 anni fa, segnata dal passaggio del fiume Bellaria e ricca di cave e percorsi naturalistici. Una grande riserva ambientale di scala urbana metropolitana anche nota come Parco Metropolitano delle Colline di Napoli. Ringrazio i vigili del fuoco e gli operatori impegnati nelle operazioni per il contenimento dei roghi a salvaguardia dell’ambiente e della salute dei residenti". E' quanto afferma in una nota il consigliere comunale di Cambiamo! Rosario Palumbo sull'incendio nella zona nord di Napoli.

"Rivolgo, ancora una volta, un appello all'amministrazione a non lasciare sola l’area che costituisce importante volano per lo sviluppo della parte nord della città", conclude il consigliere Palumbo.