Guasto all'illuminazione pubblica nel centro di Napoli: le strade interessate

È stato rilevato, nelle prime ore del pomeriggio, un guasto alla linea di distribuzione che alimenta l'illuminazione pubblica in alcune strade del centro di Napoli. Il guasto è stato individuato in via Pasquale Scura, dove si dovrà intervenire per la riparazione di un cavo interrato con uno scavo di circa 15 metri.

In considerazione dell'allerta meteo, diramata per la giornata di giovedì 30 novembre, i lavori - rende noto il Comune di Napoli, saranno effettuati presumibilmente nella giornata di venerdì 1 dicembre.

Questo l'elenco delle strade interessate dal guasto:

Arco Tarsia

Chiesa S. Antonio a Tarsia

Gradini Paradiso

Gradini Rosario a Portamedina

Largo dei Bianchi allo Spirito Santo

Largo Paradiso

Largo Pignasecca

P.tta S. Antonio a Tarsia

P.zza Gesù e Maria

Parco Pubblico Via Avellino a Tarsia

Piazza Montesanto

Piazza Tarsia

Salita del Paradiso

Salita Pontecorvo

Salita Tarsia

Strada del Formale

Traversa Vico Rosario a Portamedina

Via Avellino a Tarsia

Via Bonafficiata Vecchia

Via Cappuccinelle

Via Cotugno

Via dei Pellegrini

Via Fabrizio Pignatelli

Via Fondaco Perrone

Via Forno Vecchio

Via Gesù e Maria

Via Giovanni Ninni

Via M. Sciuti

Via Montesanto

Via Pasquale Scura

Via Portamedina

Via Rosario a Portamedina

Via San Liborio

Via Tarsia

Vico Avellino a Tarsia

Vico Bonafficiata Vecchia

Vico dei Bianchi allo Spirito Santo

Vico dei Pellegrini

Vico del Paradiso

Vico Pergoletta Morbillo

Vico Pontecorvo

Vico Portamedina

Vico Rosario a Portamedina

Vico Splendore

Vico Tarsia

Vico Tre Tornasi.