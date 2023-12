Il Procuratore Capo Nicola Gratteri in visita al Comando Provinciale dei Carabinieri di Napoli

Questa mattina il Procuratore Capo della Procura della Repubblica di Napoli Nicola Gratteri si è recato in visita presso la caserma Pastrengo, storica sede del Comando Provinciale Carabinieri di Napoli. Ad accoglierlo il Comandante Provinciale dei Carabinieri di Napoli, Generale di Brigata Enrico Scandone e i vertici investigativi dell’Arma partenopea.

Durante l’incontro, il Dott. Gratteri ha rivolto un sentito ringraziamento a tutti i Carabinieri impegnati nel difficile territorio del Comando Provinciale di Napoli e ha voluto far sentire a tutti i militari la vicinanza dell’intera Procura nell’ambito di una sinergia ben consolidata. Un particolare plauso è stato espresso per la professionalità e l’abnegazione quotidianamente profusi nello svolgimento del servizio, con passione ed entusiasmo, e per gli importanti risultati ottenuti nell’azione di prevenzione e repressione dell’illegalità, in ogni sua forma.

Nel corso dell'incontro il Procuratore capo ed i vertici investigativi di Napoli e Provincia hanno delineato anche i prossimi piani investigativi e le strategie da adottare nel contrasto alla criminalità organizzata, senza dimenticare la criminalità comune.

Durante la visita il Dott. Gratteri ha avuto modo di incontrare, tra gli altri, i carabinieri della centrale operativa del comando provinciale di Napoli – cuore pulsante dell’Arma territoriale - e vederli all’opera durante il “monitoraggio” dell’intera città grazie alle telecamere distribuite sul territorio