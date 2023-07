Il Governo taglia fondi del Pnrr: "A rischio l'abbattimento delle Vele di Scampia"

Il governo guidato da Giorgia Meloni ha tagliato oltre 13 miliardi di euro dai fondi Pnrr destinati ai comuni. Il taglio, come denuncia il Coordinamento Territoriale di Scampia, porterà a "sacrificare" alcuni interventi già in programma come l'abbattimento delle Vele di Scampia e la realizzazione di nuovi alloggi.

"Come un Robin Hood al contrario, questo governo toglie al popolo per dare ai ricchi! Secondo il piano iniziale questi soldi sarebbero serviti ai comuni per interventi di efficienza energetica, per la riduzione del degrado sociale, valorizzazione dei beni confiscati, rischio idrogeologico o per piani urbani integrati, come ad esempio nel nostro quartiere avrebbero finanziato l'abbattimento delle vele di Scampia e la ricostruzione di nuove case ecologiche con un progetto di riqualificazione urbana che da anni aspettava di essere attuato e adesso con i lavori immenti il governo ha spazzato tutto via: sacrifici dei cittadini, lavoro di progettazione da parte dei comuni e soldi", si legge in una nota.

"È un passo indietro non solo per Scampia, ma per tutto il Paese, in particolar modo per tutto il nostro mezzogiorno che si trova in condizioni precarie e questi fondi erano una vera e propria boccata d'aria per fare ripartire una delle zone economiche più depresse d'Europa, ma questo governo ha deciso di toglierci anche questa. L'intenzione di proporre una nuova bozza a Bruxelles del Pnrr che cambia 144 obiettivi su 349, non è una decisione politica, è un vero e proprio attacco frontale a tutti noi cittadini. Non possiamo restare a guardare la deriva del nostro Paese guidata da questa destra che non perde occasione per colpire gli ultimi. Saremo pronti a fare rete come sempre con le altre realtà associative per una mobilitazione in città, ma che trovi il suo ultimo destino a Roma", conclude il Coordinamento.